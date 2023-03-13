بودجه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری گرگان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سیدالنگی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان، بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری مرکز استان و سازمانهای تابعه به اتفاق آرای اعضای پارلمان شهری به تصویب رسید.
شهردار گرگان افزود: پس از جلسات متعدد کارشناسی، بودجه سال پیش رو با رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است که نسبت به سال قبل رشد ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
گفتنی است شورای اسلامی شهر گرگان ۹ عضو دارد که طی یک ماه گذشته دو نفر از اعضای این پارلمان محلی توسط نهادهای امنیتی به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدهاند.
شهر گرگان ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.
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