نگاهی به بازار آجیل و شیرینی در بجنورد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پرونده سال ۱۴۰۱ چند روز دیگر رسماً بسته خواهد شد؛ سالی پر فراز و نشیب و سرشار از روزهای تلخ و شیرین که خاطرات متفاوتی را رقم زده است.

اما ۱۱ ماه ابتدایی سال هر گونه که باشد، اسفند عطر و بوی دیگری دارد؛ بازارها آرام و آرام شلوغ تر می‌شود و هر چه به روزهای پایانی نزدیک تر شویم، تکمیل خریدهای نوروزی سریع‌تر رقم می‌خورد.

اما فارغ از خرید البسه و برخی لوازم مورد نیاز منزل، نمی‌شود از خرید آجیل و شیرینی گذشت؛ هرچند دیگر از پخت چند کیلویی شیرینی در هر منزل مانند یکی دو دهه اخیر خبری نیست، اما همچنان هر خانواده ایرانی خود را ملزم به تهیه شیرینی و آجیل می‌داند.

آجیل و شیرینی چند؟

از این رو برای بررسی برخی قیمت‌ها گشت و گذاری در بازار می‌کنیم و مروری به خریدهای خوراکی نوروز می‌اندازیم.

طبق مشاهدات میدانی عموم قیمت‌ها آنچنان تناسبی با یکدیگر ندارند؛ در مغازه‌های مختلف و در مناطق گوناگون، قیمت‌ها تا حدود ۲۰ درصد نیز اختلاف دارد؛ اما با این حال به صورت میانگین شکلات معمولی بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ البته از این میزان ارزان‌تر و گران‌تر نیز وجود دارد اما شاید بتوان ادعا کرد عموم خانوارهای بجنوردی با این قیمت بتوانند شکلاتی مناسب میهمان‌های نوروزی تهیه کنند.

سری به بازار شیرینی‌های خانگی می زنیم. بسته به نوع شیرینی قیمت‌ها گاهی تا سه چهار برابر نیز تغییر می‌کند؛ اما ارزان‌ترین شیرینی حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. برخی شیرینی‌ها که نیازمند مواد گران‌تری است، تا ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.

قیمت آجیل نیز به نسبت سال گذشته تغییر معناداری داشته است؛ پسته که این روزها از خوراکی‌های لاکچری محسوب می‌شود حدود ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ مغز بادام کیلویی ۵۵۰ هزار تومان و بادام هندی کیلویی حدوداً ۶۰۰ هزار تومان است.

به صورت کلی آجیل مخلوط که البته بستگی به نوع آن دارد، حدود ۳۰۰ هزار تومان به بالا به فروش می‌رسد؛ آجیل مخلوط چهار مغز نیز بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

کسب و کارها رونق گرفته است

یکی از فروشندگان این محصولات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبعاً میزان خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و نمی‌توان منکر این مسئله شد.

وی افزود: آجیل هایی مانند پسته و بادام هندی نیز از سبد خرید برخی خانواده‌ها حذف شده است.

این فروشنده ادامه داد: میزان خرید برخی از این آجیل‌ها نشان می‌دهد خانواده‌ها بنا نیست آن را به میهمان‌های خود عرضه کنند و بیشتر برای مصرف شخصی خود می خرند.

وی تصریح کرد: با این حال هر چه به روزهایی پایانی نزدیک تر می‌شویم کسب و کار رونق بیشتری می‌گیرد و امیدواریم همه مردم سال خوبی پیش رو داشته باشند.

برخی آجیل‌ها را صرفاً برای خانواده‌ام می‌خرم

یکی از شهروندان که مشغول خریدهای نوروزی خود بود صحبت‌های فروشنده را تأیید کرد و اظهار داشت: پسته و بادام هندی و بادام را به اندازه خانواده ۴ نفره خودمان می خرم.

وی افزود: در واقع دو نوع آجیل تهیه کردیم؛ یک نوع برای خودمان و نهایتاً اقوام درجه یک و نوع دیگر برای پذیرایی از سایر میهمان‌ها.

این بانو با تاکید بر اینکه باید در این شرایط هوای همسران را داشت، تصریح کرد: قطعاً نیازی نیست هزینه‌های زیادی را بر دوش خانواده تحمیل کنیم؛ چشم و هم چشمی را کاهش می‌دهیم تا برای همسرم و فرزندانم خریدهای باکیفیت تری انجام دهم.

نظارت‌ها افزایش یافته است

اما در این بین نمایشگاه بهاره نیز فرصتی شده تا شهروندان کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

صمهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف بجنورد در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری نمایشگاه بهاره با ۲۵۰ غرفه برپا شد.

وی افزود: مردم می‌توانستند اجناس و مایحتاج شب عید خود را در این نمایشگاه ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار تأمین کنند.

امیدوار گفت: قیمت اجناس نمایشگاه در کمیته نرخ‌گذاری بررسی و رصد شده است و بازرسان در طول فعالیت نمایشگاه بر نحوه عرضه اجناس نظارت دارند.

وی بیان کرد: امسال تنها اصناف دارای پروانه کسب در نمایشگاه حضور داشتند از این رو نظارت‌ها و رسیدگی به شکایت‌های احتمالی به سهولت امکانپذیر بود.

حسین حاجی بیگلو، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در گفتگو با مهر از تشدید نظارت‌ها بر بازار خبر داد و اظهار داشت: طرح تشدید بازرسی‌ها از ۱۲ اسفند آغاز شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: ۱۰ اکیپ بازرسی در بجنورد فعال است.