کره شمالی از زیردریایی موشک شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کره جنوبی می‌گوید کره شمالی یک موشک را از یک زیردریایی آزمایش کرده است.

رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرتاب موشک کره شمالی را از یک زیردریایی در آب‌های نزدیک شهر بندری سینپو در شرق کره شمالی شناسایی کرده است.

به گفته منابع کره جنوبی، مقامات اطلاعاتی کره جنوبی و ایالات متحده در حال تجزیه و تحلیل جزئیات این پرتاب هستند. این جدیدترین آزمایش تسلیحاتی کره شمالی در سال جاری است.

پرتاب بامداد دوشنبه قبل از آغاز مانورهای نظامی مشترک در مقیاس بزرگ توسط ارتش آمریکا و کره جنوبی انجام شد که کره شمالی آن را تمرینی برای تهاجم می‌داند. هفته گذشته نیز در ادامه افزایش تنش‌ها در شبه‌حزیره کره، وزارت دفاع کره جنوبی مدعی شد که کره شمالی یک موشک کوتاه‌برد را به سمت دریای زرد شلیک کرده است. خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات نظامی این کشور افزود که ارتش کره شمالی این موشک را از اطراف شهر «نامفو» شلیک کرده است.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به علت رزمایش‌های مشترک و مداوم آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرزهای کره شمالی، و اقدامات واکنشی و آزمایش‌های موشکی کره شمالی، وضعیت و تنش‌ها در شبه‌جزیره کره تشدید شده است.

هفته پیش وزارت خارجه کره شمالی از سازمان ملل خواست که رزمایش‌های تنش‌آمیز آمریکا و کره جنوبی فوراً متوقف شود. «کیم سون گیونگ» معاون وزیر خارجه کره شمالی در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان ملل و جامعه جهانی باید قاطعانه از آمریکا و کره جنوبی بخواهند فوراً اظهارات تحریک‌آمیز و رزمایش‌های نظامی مشترک را متوقف کنند.

وی دراین‌باره گفت: این اقدامات و رزمایش‌ها شرایط در شبه‌جزیره کره را وخیم‌تر کرده و غیرمسئولانه سطح رویارویی و تنش را افزایش داده است. در اواخر فوریه، «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد بدون اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن و سئول، آزمایش‌های موشکی کره شمالی را محکوم کرد که با واکنش تند مقامات کره شمالی روبرو شد.