اختصاص سه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با گرامی‌داشت اعیاد و ایام ماه مبارک شعبان از درگاه خداوند متعال خواست تا در این ماه پربرکت همگان توفیق بندگی خاضعانه و خالصانه درگاه باری تعالی را داشته باشند تا ظرف وجودی امت اسلام آماده حضور در ماه مبارک رمضان شود.

هیئت منصفه به دادگاه در جهت تصمیم‌گیری درست، عادلانه و منصفانه کمک می‌کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش مهم و اثرگذار اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این دو حوزه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در طول سال با صرف وقت، حساسیت و درک صحیح از شرایط و واقعیت‌های جامعه در پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی به دادگاه در جهت تصمیم‌گیری درست، عادلانه و منصفانه کمک می‌کنند که از این جهت نقش هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در جریان دادرسی بسیار مهم و اثرگذار است.

اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نماینده و قوه عاقله جامعه است

وی با تاکید بر این گزاره که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نماینده و قوه عاقله جامعه در تشخیص موضوعات و احراز انحرافات، نقض قوانین و موازین شرعی از سوی اشخاص در دو حوزه مطبوعات و سیاست محسوب می‌شوند، اظهار کرد: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی به‌عنوان منتخبان مردم از اقشار و اصناف گوناگون و به‌عنوان کارشناسان، نخبگان و کسانی که با حوزه علم، فرهنگ و سیاست آشنایی دارند به‌منظور تشخیص و احراز جرایم مطبوعاتی و سیاسی به‌عنوان ید مساعد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی محسوب می‌شوند.

تصمیمات اعضای هیئت منصفه مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد

القاصی با اشاره به توجه ویژه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نظر اعضای هیئت منصفه در مقام صدور رأی اذعان کرد: رسالت اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی امروز بیش از هر زمان دیگر مهم‌تر و در عین حال بیش از پیش مورد توجه جامعه قرار دارد؛ چرا که جامعه نسبت به تصمیمات این هیئت و همچنین آرایی که از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی صادر می‌شود، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلف و قابل توجهی دارند و یا به‌عبارت دیگر، تصمیمات اعضای هیئت منصفه و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد.

پرونده‌های مرتبط با حوزه مطبوعات و سیاست همواره در کانون توجه جامعه قرار داشته و دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های مرتبط با حوزه مطبوعات و سیاست همواره در کانون توجه جامعه و افکار عمومی قرار داشته و دارد، اذعان کرد: هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی، قوانین عادی و در نزد افکار عمومی از جایگاه بسیار مهم و ویژه‌ای برخوردار است و در تشخیص حق از باطل نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم به دادگاه کمک شایان و غیرقابل انکاری می‌نماید.

اختصاص سه شعبه ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

وی در ادامه از اختصاص سه شعبه ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی خبر داد و گفت: در دوره اخیر با حضور اکثریت و اثرگذار اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی به ۱۰۱ پرونده مطبوعاتی و سیاسی رسیدگی شد و هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با حضور فعال و مؤثر خود در دادگاه‌ها موجبات رسیدگی منصفانه و عادلانه، توأم با اتقان رسیدگی و آرا را فراهم آوردند که از این جهت لازم است از همه شما عزیزان تشکر کنم.

در ادامه این نشست نیز حاضرین به بیان دغدغه‌ها و مسائل موجود در فرایند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی پرداختند.