به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی از تکلیف تعدادی ساختمان که در شرایط خوبی قرار نداشتند برای اخذ مجوز از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با پیگیری‌های انجام شده در جلسه کمیته ایمنی خبر داد و گفت: ساختمان‌هایی که از سوی سازمان آتش‌نشانی و نواحی چهار گانه شهرداری شناسایی شده‌اند، در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرند و قبل از وقوع حوادث احتمالی و ورود به مرحله بحرانی، به مالکان و متصرفان آن‌ها اخطارهای لازم داده می‌شود تا اقدامات مورد نیاز برای رفع موارد ناایمنی این ساختمان‌ها در مهلت قانونی انجام شود و در غیر این صورت اقدامات قانونی با جدیت در دستور کار قرار می‌گیرد.

شهردار منطقه ۱۳ تهران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در منطقه ۱۳ انجام شده، دعوت از دادستان در کمیته ساختمان‌های ناایمن است تا به مالکینی که از قانون استنکاف می‌کنند، از سوی مقام قضائی با درخواست شهرداری اخطار صادر و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

جلسه‌ای با حضور شهردار منطقه ۱۳، بنی حسینی دادستان ناحیه ۸ استان تهران، جمعی از معاونان منطقه، رئیس اداره اجراییات و نمایندگان آتش نشانی و جمعی از مدیران منطقه برگزار شد.