ایران اسلامی به برکت شهدا در مسیر گام دوم با صلابت حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی صبح دوشنبه با گرامیداشت ۲۲ اسفند «روز شهدا» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سلام و درود به ارواح مطهر شهدا که با مجاهدت و ازخودگذشتگی خود حیات طیبه، استقلال، امنیت، سربلندی و اقتدار نظام اسلامی و ملت ایران را رقم زدند و به حق شهیدان مشعل هدایت بخش و سرمایه بزرگ کشور هستند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: ۲۲ اسفند ماه که به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده فرصتی مناسب برای تجلیل از مقام شهید و تکریم فرهنگ شهادت است و امروز ایران اسلامی به برکت فرهنگ زنده، پویا، عبرت آموز و متعالی شهادت که ریشه در فطرت الهی و مکتب عاشورا و گفتمان انقلاب اسلامی دارد در اوج اقتدار است.

کریمی بیان کرد: آن چیزی که کشور را در میدان‌های پرخطر و پر تهدید نجات داده و مسیر پیشرفت و آینده درخشان کشور در گام دوم را فراهم کرده فرهنگ شهیدان و شهادت طلبی است که باید همواره زنده و گرامی داشته شود.

وی ادامه داد: همانگونه که بشریت همواره از فرهنگ عاشورا و مکتب سیدالشهدا (ع) بهره مند می‌شود و ایران اسلامی به برکت فرهنگ شهیدان بر قله‌های بلند پیشرفت ایستاده و با صلابت در مسیر پرافتخار گام دوم حرکت می‌کند و اینجا اهمیت زنده نگه داشتن این فرهنگ نجات بخش، حفظ و تقدیس آن و تکریم و بزرگداشت آن معنا پیدا می‌کند که اگر به خوبی انجام شود قطعاً آیندگان از برکات آن بهره مند خواهند شد و از شر توطئه‌های دشمنان در امان خواهد ماند و پیشرفت تضمین شده خواهد بود.

سردار کریمی بیان کرد: امروز در رویارویی با جنگ ترکیبی و شناختی دشمنان که به دنبال زیر سوال بردن ارزش‌های اسلامی، ترویج یاس و نا امیدی و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و توانمندی‌های کشور در ابعاد مختلف هستند، گرامیداشت، ترویج و توسعه و فرهنگ شهدا یک رسالت و تکلیفی خطیر و البته جهاد مقدس است.

وی با بیان اینکه امروز جهاد تبیین در راستای انتقال ارزش‌های حماسی و هویت ساز و تبیین نقش شهدا در پایدار سازی امنیت و بستر سازی پیشرفت کشور یک ضرورت مهم است، گفت: همه مردم و خصوصاً پیشکسوتان دفاع مقدس، نخبگان، دانشگاهیان، دستگاه‌ها، نهادها، رسانه‌ها و همه مجموعه‌های فرهنگی باید این مهم را به عنوان یک عمل صالح انجام دهند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با تشریح اقدامات و فعالیت‌های کنگره شهدای استان در حوزه شهدا گفت: یکی از مهمترین ابعاد برگزاری کنگره ملی نقش امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی با بهره گیری از ظرفیت خانواده معظم شهدا، پیشکسوتان، نخبگان، جوانان و آحاد مردم گام‌های بلندی در حوزه‌های فرهنگ ایثار و شهادت برداشته که یکی از آنها فعالیت‌های کارگروه آمار و اطلاعات ستاد کنگره است.

کریمی افزود: پس از تهیه فرهنگ نامه ۲۲ جلدی و تکمیل پرونده‌های ۶۲۰۰ شهید کار تحقیق و بررسی شهدای استان با جدیت ادامه پیدا کرد و امروز خرسندیم که آمار شهدای استان به بیش از ۷۱۰۰ شهید رسیده و این نشان از نقش مهم و راهبردی استان مرکزی در دفاع مقدس و حماسه‌های خلق شده است که باید برای جوانان و نسل‌های جدید تبیین شود و البته رویکرد فعالیت‌های گام دوم کنگره تبیینی خواهد بود.