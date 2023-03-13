به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی از احداث پروژه دوربرگردان غیر همسطح بزرگراه شهید باقری-جانبازان با هدف روان‌سازی ترافیک در سطح محدوده منطقه ۸ تهران خبر داد و گفت: با توجه به لزوم ساماندهی و رفع بار ترافیکی در این بزرگراه، طرح احداث دوربرگردان غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری در محدوده درگیر منطقه ۸ اجرا می‌شود.

شهردار منطقه ۸ ایجاد این تقاطع غیر همسطح را در کاهش ترافیک این قسمت از محدوده مهم دانست و افزود: با اتمام این پروژه و بهره برداری پس زدگی در بزرگراه شهید باقری به حداقل می‌رسد.

وی از افزایش ایمنی تردد رانندگان در این پروژه خبر داد و گفت: در این اقدام عمرانی ضمن کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک، شاخص‌های ایمنی در بزرگراه شهید باقری افزایش می‌یابد.

شهردار منطقه ۸ تهران در این بازدید میدانی که با حضور مسعود حق لطفی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران و سید محمد فیاض مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ انجام گرفت، شروع این عملیات را ۱۴۰۲ اعلام و تصریح کرد: برخی از دوربرگردان‌ها به شدت ایمنی بزرگراه‌ها را کاهش داده و علاوه، عامل تصادفات است که امیدواریم با این اقدام و روان سازی ترافیک، رضایت شهروندان حاصل شود.

تنهایی در آخرین دیدار مردمی با شهروندان مسجد قاِئم (عج) که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد آقامیری عضو و رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در روز ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شده بود، در راستای کاهش بار ترافیکی بزرگراه شهید باقری در سطح محدوده منطقه ۸ این خبر را اعلام کرد و این وعده در کمتر از یک هفته محقق شد.