سعید کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دو هفته اخیر شاهد روند افزایشی شروع بیماری کرونا در سمنان بودیم، تاکید کرد: در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۴۰ نفر بستری هستند که ۱۲ نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند همچنین در یک هفته اخیر چهار نفر فوتی بر اثر بیماری کرونا در شهرهای تابعه دانشگاه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه درست است که اکثر افراد فوت شده و حتی بستری در مراقبت‌های ویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای و یا سن بالا هستند اما بازهم نباید از خطر بیماری به سادگی گذشت، افزود: بعد از سه ماه که کاهش بستری کرونایی و فوتی‌ها را داشتیم متأسفانه مجدداً آمار فوتی‌های کرونایی ما افزایش یافته است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه مشخصاً با پیک کرونایی در استان روبرو هستیم و امیدواریم که تا قبل از تعطیلات عید و ماه رمضان این موضوع فروکش کند، ابراز کرد: می‌بایست پروتکل‌های بهداشتی به خصوص رعایت بهداشت و استفاده از ماسک مورد تاکید مردم قرار گیرد.

کسائیان با بیان اینکه دوری از جمع‌ها، حضور در مکان‌های دارای تهویه و … در زمره دیگر توصیه‌های ما به مردم استان سمنان است، گفت: متأسفانه برخی افراد علی رغم داشتن علائم بیماری حاد تنفسی مانند کرونا و آنفولانزا و علی رغم نداشتن حال مساعد بازهم به حضور در مجامع عمومی اصرار می‌ورزند که این سبب می‌شود افراد بسیاری را گرفتار بیماری کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که دارای علائم بیماری تنفسی و آنفولانزا هستند حتماً خود را قرنطینه کنند، بیان کرد: مردم باید قدری جدی تر به این موضوع نگاه کنند چرا که یک بیمار به سادگی می‌تواند با عطسه و سرفه، عده زیادی از مردم را بیمار کرده و برایشان در شب عید، دردسر ایجاد کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه افرادی که شش ماه از آخرین دز واکسن کرونایشان می‌گذرد، می‌بایست واکسن یادآور را نیز تزریق کنند، گفت: مهمترین توصیه ما اما استفاده از ماسک و دوری از جمع‌های عمومی است که اگر رعایت شود بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد.

کسائیان با بیان اینکه تب، سرفه شدید و در برخی موارد علائم گوارشی همچنین علائم مشابه سرماخوردگی شدید مهمترین علائمی هستند که بیماران با آن به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، بیان کرد: مردم اگر التهاب گلو، تب و سرفه را مشاهده کردند حتماً نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه چیزی به عنوان حساسیت یا سرماخوردگی و … وجود ندارد لذا تب و سرفه به مثابه بیماری کرونا است، بیان کرد: از آنجا که مسافرت‌های نوروزی و دید و بازدیدها در پیش است امیدواریم که مردم با رعایت مسائل بهداشتی و نکاتی که بیان شد، از بروز پیک شدید و حتی بسیار شدید جلوگیری کنند.