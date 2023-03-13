۲۸ هزار خانوار گیلانی تحت پوشش بیمه کشاورزان قرار می گیرند

یزدان شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت بیمه‌ای از جامعه روستایی، عشایری و کشاورزی از اهداف مهم صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

وی با اشاره به داده آماری ۴۱۸ هزار خانوار کشاورز، روستایی و عشایر در گیلان، افزود: عضویت جامعه هدف منجر به بهره برداری از مزایای حقوق بازنشستگی، مستمری و از کار افتادگی است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گیلان از عضویت ۱۰۵ هزار خانواری جامعه هدف در این صندوق خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد ۵ هزار خانوار گیلانی مستمری بگیر هستند.

شعبانی از تحت پوشش ۲۸ هزار خانوار گیلانی در سال آتی خبر داد و بیان کرد: ۵۰ درصد تعهدات پوشش بیمه‌ای در گیلان تحقق یافته است.

وی ادامه داد: حمایت از روستاییان، کشاورزان و عشایر در راستای رونق اقتصادی، اشتغال و تأمین امنیت غذای در اولویت قرار دارد.