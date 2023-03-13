به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صندوق درآمد ثابت ترنج سودمند همانطور که از نام آن مشخص است از صندوق‌هایی است عمده دارایی‌های خود را اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند و همانند بانک سود مشخص دارد، سود سالانه مؤثر این صندوق حدود ۲۷.۵ درصد است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق به شیوه صدور ابطالی است و نیازی به دریافت کدبورسی ندارد. اخیراً هم امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق اپ سیگنال که از اپلیکیشن‌های تخصصی فعال در حوزه بازارهای مالی است فراهم شده است. علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در این صندوق می‌توانند اپلیکیشن سیگنال را نصب کرده و واحدهای صندوق ترنج سودمند را خریداری کنند.

سود بالاتر از بانک و روزشمار

صندوق درآمد ثابت ترنج همانطور که اشاره شد مانند سپرده بانکی سود مشخص دارد، اما سود این صندوق از بانک بالاتر است و سالانه بالغ بر ۲۷/۵ درصد می‌باشد. همچنین این صندوق تقسیم سود ماهانه دارد و در صورت درخواست سرمایه‌گذاران سود ماهانه مبلغ سپرده‌گذاری آنها به حساب‌شان واریز می‌شود.

ویژگی دیگر صندوق درآمد ثابت ترنج سود روزشمار است، به زبان ساده سود ۲۷.۵ درصد سالانه این صندوق به ۳۶۵ روز سال تقسیم می‌شود و حتی چند روز سرمایه‌گذاری در این صندوق نیز سود تعلق می‌گیرد. روز شمار بودن در سود مؤثر سالانه سرمایه‌گذاری نیز مؤثر است، به عبارتی سود سپرده بانکی هرماه به اصل ارزش دارایی اضافه می‌شود ولی سود صندوق درآمد ثابت هر روز، این موضوع باعث بهره‌مندی سرمایه‌گذاران صندوق درآمد ثابت از سود مرکب یا سود از سود نیز می‌شود.

عدم محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های صندوق درآمد ثابت ترنج برخلاف بانک است، سود سپرده‌های بانکی بنا بر مدت زمان سرمایه‌گذاری متفاوت است، در اوضاع کنونی به سپرده‌های کوتاه مدت ۵ درصد سود ماه‌شمار تعلق می‌گیرد و برای سود ۲۰.۵ درصدی بانک پول حتماً باید یک سال در بانک سرمایه‌گذاری شود و برداشت پیش از یک سال مشمول جریمه می‌شود. صندوق ترنج این محدودیت را ندارد و حتی به چند روز سرمایه‌گذاری در این صندوق سود تعلق می‌گیرد.

سپرده‌گذاری ساده و بدون کارمزد

صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به دو صورت قابل معامله ETF یا صدور و ابطالی هستند، برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله یا ETF حتماً افراد حقیقی و حقوقی باید کدبورسی دریافت کنند و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها اقدام کنند که مشمول کارمزد کارگزاری نیز می‌شود.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی که ترنج سودمند از این نوع است بسیار ساده‌تر است و نیاز به دریافت کدبورسی نیز ندارد و سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به راحتی از طریق سایت این صندوق‌ها صورت می‌گیرد. البته مبدا واریزی پول حتماً باید حساب بنام سرمایه‌گذار باشد. انجام عملیات ورود و خروج پول از این صندوق (صدور و ابطال) هیچ کارمزدی ندارد.

صندوق‌های قابل معامله یا ETF:

نیازمند دریافت کدبورسی + سرمایه‌گذاری از طریق سامانه کارگزاری‌ها + پرداخت کارمزد معاملاتی

صندوق صدور و ابطالی ترنج:

بدون نیاز به کدبورسی + سرمایه‌گذاری از سایت صندوق به سادگی + بدون کارمزد

فرآیند ورود و خروج پول از این صندوق نیز به سهولت و سرعت صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذارانی که در صندوق ترنج پیش از ساعت ۱۱ و حتی ۱۲ ظهر اقدام به ابطال یا فروش کنند، همان روز اصل پولشان را دریافت می‌کنند. اغلب صندوق‌ها هر زمان که ابطال صورت بگیرد، روز بعد، پول سرمایه‌گذار را برای او واریز می‌کنند. این ویژگی خاصی است که صندوق ترنج سودمند سعی کرده برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

هر ۱ میلیارد تومان سرمایه در صندوق ترنج چقدر بازدهی دارد؟

اگر سرمایه‌گذار ۱ میلیارد تومان پول در صندوق ترنج سودمند سرمایه‌گذاری کند، پایان هر ماه، این فرد به اندازه ۲۳.۵ درصد تقسیم بر ۳۶۵، ضرب در ۳۰، سود می‌گیرد. یعنی چه؟ یعنی در انتهای هر ماه، به ازای ۱ میلیارد تومان، مبلغ ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به عنوان سود به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، که امکان ارتقا این سود به ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل ۲۶.۲ درصد نیز ممکن است. اما چگونه؟

سود مرکب یکساله صندوق ترنج سودمند ۲۶.۲ درصد است، یعنی سرمایه‌گذار وقتی در انتهای ماه اول، مبلغ ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سود دریافت کرد، آن مبلغ را دوباره در صندوق سرمایه‌گذاری کند، به عبارت ساده‌تر، روی سودهایش هم سود بگیرد. در این شرایط، ۱ میلیارد سرمایه‌گذار در انتهای سال به ۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان تبدیل می‌شود که معادل ماهانه آن حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

سرمایه‌گذاری با برداشت سود ماهانه:

هر یک میلیارد تومان ماهانه ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سود

سرمایه‌گذاری بدون برداشت سود ماهانه یا یکسال کامل:

هر یک میلیارد تومان ماهانه ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود

مشاوره رایگان و شروع سرمایه‌گذاری پیش از تعطیلات نوروز

صندوق ترنج از صندوق‌های مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که ۸ صندوق سرمایه‌گذاری در انواع مختلف: سهامی، مختلط، درآمد ثابت، جسورانه، بازارگردانی و صندوق در صندوق را در بازارسرمایه ایران مدیریت می‌کند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری می‌توانند به سایت صندوق درآمد ثابت ترنج سودمند مراجعه کنند.

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