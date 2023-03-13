دولت مالدیو هم خواستار ازسرگیری روابط با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار بیانیه ایران و عربستان برای احیای روابط دیپلماتیک، وزارت خارجه دولت مالدیو نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن استقبال از احیای روابط تهران و ریاض اعلام کرد دولت این کشور تصمیم گرفته روباط دیپلماتیک با ایران را از سربگیرد.

متن کامل بیانیه وزارت خارجه دولت مالدیو که در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شده، به شرح ذیل است:

دولت جمهوری مالدیو از بیانیه سه جانبه مشترک پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که اعلام کرد توافقی بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است، استقبال می کند؛ توافقی که شامل از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های آنها و تأیید احترام به حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر است.

در پایان این بیانیه آمده است که «با توجه به این تحولات مثبت و خوشایند، دولت مالدیو تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران گرفته است.»

دولت مالدیو اردیبهشت ۹۵ تحت تأثیر و فشار عربستان، روابط دیپلماتیک ۴۰ ساله خود را با ایران قطع کرد.

روز جمعه بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

در نتیجه‌ی گفتگوهای انجام شده، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی امضا شده در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۸ خورشیدی برابر با ۲۰۰۱.۴.۱۷ میلادی و نیز موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شده در تاریخ ۱۳۷۷.۳.۶ خورشیدی برابر با ۱۹۹۸.۵.۲۷ میلادی توافق کردند.

اعلام توافق غیرمنتظره ایران و عربستان و احیای روابط دیپلماتیک پس از ۷ سال، با واکنش گسترده منطقه‌ای و بین‌اللملی روبرو شد.