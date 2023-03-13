کشف بیش از ۴ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد از ۴ توزیع کننده مواد محترقه غیر مجاز تعداد ۴ هزار و ۳۸۰ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز به همراه ۷۰ عدد بمب دست ساز و ۶ کیلو مواد اولیه تولید بمب‌های دست ساز را کشف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی مواد محترقه مکشوفه یک میلیارد ریال بر آورد شده است گفت: ۴ متهم که مشغول تهیه و فروش این اقلام غیر مجاز و خطرناک بودند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ فارسی تاکید کرد: با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی روزهای پایانی سال، پلیس با فروشندگان و استفاده کنندگان مواد محترقه که موجب سلب آرامش و امنیت مردم می‌شود، برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان از شهروندان خواست در روزهای پایانی به ویژه چهارشنبه آخر سال مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده و یا اطلاع از فعالیت فرد و یا افرادی که در تولید و یا توزیع مواد محترقه و آتش‌زای غیر قانونی فعالیت می‌کنند، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.