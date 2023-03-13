به گزارش خبرنگار مهر، امین برملا پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه آئین اختتامیه اولین همایش کشوری تلفیق هنر با دروس با اشاره به اهمیت درس هنر و تلفیق هنر با دروس تاکید کرد: از اهداف مهم آموزش و پرورش شناخت استعدادهای دانش آموزان، شکوفا کردن آنها و ایجاد مهارت کافی در ابعاد مختلف رشد است و درس هنر در مدارس به ارتقای شاخص‌های یادگیری کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: درس هنر به رشد خلاقیت و مهارت‌های فردی دانش آموزان کمک می‌کند و تأثیری که هنر در شخصیت دانش آموزان در کودکی و همچنین آینده آنها دارد را نمی‌توان نادیده گرفت و این همایش در راستای این موضوعات مهم است.

برملا اظهار کرد: امید است که سرگروه‌های فرهنگ و هنر، ریاضی، مطالعات اجتماعی و علوم تجربی که از استان‌های مختلف نسبت به برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی و دانش افزایی تلفیق هنر با دروس در استان‌های خود مبادرت کنند چرا که درس هنر در زمینه تعلیم و تربیت و کشف استعدادهای خلاقانه دانش آموزان نقش مهمی دارد.