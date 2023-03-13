مهلت ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی می توانند از ۱۴ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ فرصت داشتند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir و ارسال مدارک (که پیشتر آنها را اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، برای شرکت در آزمون نام نویسی کنند.

مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد با توجه به ماده ۳ قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ فرصت ثبت نام و ویرایش فرم ثبت نام تمدید می شود.

بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی: «دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفته شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین نامه های استعدادهای درخشان مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، صرفاً در همان سال تحصیلی مجازند در آزمون های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت کنند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی سپری کنند.»

بنابراین، دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان دندانپزشکی مشمول آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب ۲۷ آذر ۱۴۰۰ که در مقطع عمومی با استفاده از سهمیه بومی/ مناطق محروم پذیرفته شده اند، با رعایت شرایط بالا می توانند فقط یک بار پیش از انجام تعهدات و در همان سال فراغت از تحصیل در رشته یا رشته های مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، در آزمون دستیاری شرکت کنند.

بر همین اساس با توجه به اتمام بازه ثبت نام آزمون دستیاری دوره سی و هفتم (سال ۱۴۰۲) افراد واجد شرایط این ماده قانونی که متمایل به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۲ هستند، می توانند با رعایت سایر شرایط و ضوابط (طبق مفاد دفترچه راهنما) در فرصت تمدید ثبت نام، ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک که از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۳ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت، برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند.

توجه: سایر جاماندگان از ثبت نام و داوطلبانی نیز که نیاز به ویرایش اطلاعات فرم ثبت نام و/ یا تکمیل مدارک خود را دارند، می توانند در بازه ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۳ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به تمدید ثبت نام، ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری آزمون، این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی صبح پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ در به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت است.