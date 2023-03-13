۷۴ واحد تولیدی راکد گلستان به چرخه تولید برگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد، اظهارکرد: ۷۴ واحد تولیدی تعطیل امسال در گلستان احیای و هزار و ۱۲ کارگر به چرخه تولید برگشتند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: امسال همچنین با ورود و حمایت دادگستری استان از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و بیکار شدن دو هزار و ۵۶ کارگر جلوگیری شد.

وی گفت: از چند ماه پیش کمیته وصول مطالبات بانکی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فعال شده که در نتیجه آن ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدهی بانکی بازگردانده شد.

آسیابی افزود: در ادامه حمایت‌های دادگستری از بخش تولید امسال با رأی دادگاه‌های استان در ۶۱ پرونده رأی بر حذف سود و جریمه مازاد در راستای حمایت از تولید، صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امسال ۴۷۵ مورد بازدید از واحدهای تولیدی داشتیم تا از نزدیک مشکلات و نیازهای تولیدکنندگان را بررسی و با کمک دستگاه‌های اجرایی برای حل آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: امسال ۶۴۰ درخواست تولیدکنندگان در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ثبت شده که تاکنون با پیگیری‌های انجام شده از مشکل ۳۳۰ واحد تولیدی، گره گشایی شده است.