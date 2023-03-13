پاپایا در شادگان کشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسلامیان بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از آغاز کشت آزمایشی میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در شهرستان شادگان خبر داد و تصریح کرد: طرح آزمایشی کشت ۵۰ اصله موز و ۵۰ اصله پاپایا در شادگان اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰ اصله نهال به یک کشاورز پیشرو در دهستان دارخوین شادگان تحویل داده شده و در این خصوص دوره آموزشی نیز درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت در پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری برگزار شده است.

اسلامیان عنوان کرد: توسعه کشت گیاهان جدید مانند پاپایا در منطقه به دلیل سازگاری محیطی مناسب، ارزش غذایی بالا، عملکرد در واحد سطح مناسب، بهره‌وری بالا و مزیت نسبی اقتصادی و درآمدزایی بالا می‌تواند در الگوی کشت گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.