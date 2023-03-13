به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز دوشنبه بین تیم های ذوب آهن و نساجی مازندران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که این دیدار را شاگردان مهدی تارتار یک بر صفر بردند.

در این دیدار که جدال تیم های میانه جدول بود، دو تیم نیمه اول را با تساوی به رختکن رفتند اما در نیمه دوم پیمان سلیمانی در دقیقه ۵۴ توپ را از بین پاهای علیرضا حقیقی رد کرد تا ذوبی ها یک بر صفر پیش بیفتند.

در ادامه تلاش شاگردان حمید مطهری برای جبران گل خورده ثمری نداشت و این ذوب آهن بود که به سه امتیاز بازی رسید و پنجمین برد فصل خود را رقم زد.

تیم نساجی مازندران هم با تحمل نهمین باخت فصل خود ۲۴ امتیازی باقی ماند. ذوب آهن با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و جای هوادار را گرفت.