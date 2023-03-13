به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری رئیس دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به رویکرد متقابل تقویت ارتباط دولت با ایرانیان خارج از کشور و تداوم همفکری و رایزنی پیرامون مسائل مورد اهتمام مشترک اظهار داشت: نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۱۵۰ تن از ایرانیان در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: ترکیب میهمانان شرکت کننده در این نشست که از ۶۴ کشور جهان، عازم تهران هستند بیانگر عمق توجه و علاقمندی فرهیختگان ایرانی مقیم خارج، برای ارتباط با ایران و ایفای نقش سازنده در توسعه کشور می‌باشد.

عامری با اشاره به اینکه ایرانیان شرکت کننده در این نشست، با مقامات عالی کشورمان در فضایی صمیمی به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت، خاطرنشان ساخت که شاکله اصلی میهمانانِ مدعو را پزشکان، اساتید دانشگاه، نویسندگان، فعالان اقتصادی و تجاری و ایرانیان فعال در امور خیریه و انسان‌دوستانه، شخصیت‌هایی که نزد جامعه ایرانیان در کشور میزبان شناخته شده هستند، تشکیل می‌دهند.

این میهمانان علاوه بر حضور در جلسات همایش مذکور، در برنامه‌های جانبی تدارک دیده شده، از جمله بازدید از مراکز علمی و فناوری نوین شرکت خواهند کرد.

عامری با اشاره به اینکه جامعه ایرانیان در کشورهای مختلف جزو خوش‌نام‌ترین، تحصیل کرده‌ترین و مؤثرترین جمعیت‌ها به شمار می‌روند و از احترام و اعتبار نزد مردم دیگر کشورها برخوردارند، گفت: بسیاری از این هم‌وطنان، در ترددهای مستمر خود به داخل کشور ابراز آمادگی می‌کنند تا از دانش و تجربه بدست‌آمده خود در خارج، در راستای توسعه ملی کشورمان بهره‌برداری شود.