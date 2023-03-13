۳۰۰ هزار عدد مواد محترقه در قرچک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستی‌نژاد، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۳۰۰ هزار عدد مواد محترقه در قرچک خبر داد و اظهار داشت: این مقدار مواد محترقه طی چند مرحله در شهرستان کشف شده است.

دوستی نژاد با بیان اینکه نسبت به سال گذشته کشفیات مواد محترقه در قرچک ۵۰ درصد افزایش داشته است گفت: به شهروندان عزیز توصیه می‌شود در آخرین شب چهارشنبه سال مراقب و مواظب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده موجب آسیب جانی و مالی به خود و دیگران نشوند.

دادستان قرچک با اشاره به اینکه حفظ نظم و امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز دستگاه قضائی است افزود: افراد فرصت طلب و مخل نظم و امنیت و آسایش شهروندان بدانند در این زمینه با آنها هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه از والدین تقاضا داریم مراقب فرزندان خود در شب چهارشنبه سوری باشند و تحت تأثیر رسانه‌های معاند و افراد معلوم حال قرار نگیرند عنوان داشت: افرادی که در شب چهارشنبه سوری دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند بود و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص وجود نخواهد داشت.