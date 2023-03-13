درخشش نوجوان قزوینی در مسابقات «نادکاپ شریف»

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو مرکز فرهنگی و هنری مجتمع کانون استان قزوین در رقابت «نادکاپ شریف» مقام اول کشور را به دست آورد.

در این رقابت ملی امیرحسن طارمیان از مرکز فرهنگی و هنری مجتمع کانون استان قزوین با مربی‌گری مهران چگینی در بخش پارک نوری مقام اول را به دست آورد.

بیست و ششمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش‌آموزی «نادکاپ شریف» با هدف ایجاد نوآوری و بروز فرصت خلاقیت در دانش آموزان روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ ماه، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در بخش‌های مختلف؛ رباتیک بازو، فرهنگ ترافیک، آتشنان، رالی، ماز، میکروماوس، چرتکه و اسکراچ، در محل سالن استاد جباری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، هزار دانش‌آموز در مقاطع تحصیلی مختلف از سراسر کشور در آن به رقابت پرداختند.

در مراسم اختتامیه رویداد که عصر همان روز در محل سالن جابربن حیان دانشگاه، با حضور اعضای علمی، اجرایی و سیاست‌گذاری مسابقات برگزار شد، دکتر علی چیت‌سازیان مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و دکتر بیژن وثوقی وحدت دبیر شورای سیاست‌گذاری مسابقات به ارائه سخنرانی پرداختند. در پایان مسابقات با اهدای جوایز و لوح سپاس از برندگان در هر رشته قدردانی شد.

گفتنی است نادکاپ شریف یک رویداد آموزشی علمی است که دانش آموزان می‌توانند طی مسابقه به تمرین خود اتکایی و اعتماد به نفس پرداخته و از یادگیری بازی محور و مسابقه محور در کنار خانواده‌هایشان لذت ببرند. پرورش خلاقیت و نوآوری، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس و تقویت هویت ملی و فرهنگی دانش آموزان با تاکید بر نیازسنجی و توانمندی‌های علمی و عملی داخلی در تجربه کار گروهی شیرین از دیگر اهداف این مسابقه است

گفتنی‌است کانون استان با همکاری مجتمع رباتیک نادکو قزوین به آموزش کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به دانش رباتیک پرداخته است