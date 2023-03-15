جان باختن ۱۷ معدنچی در تخار افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «عبدالمبین صافی» مسئول رسانهای فرماندهی پلیس ولایت تخار در شمال افغانستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: بامداد امروز چهارشنبه بر اثر واژگونی خودرو حامل کارگران معدن در شهرستان چاهآب ولایت تخار ۱۷ نفر از کارگران معدن طلا جان باختند و ۷ تن دیگر زخمی شدند.
مسئول رسانهای فرماندهی پلیس ولایت تخار در افغانستان ادامه داد: این حادثه در پی خارج شدن خودرو از مسیر رخ داده و وضعیت ۵ تن از مصدومان حادثه وخیم گزارش شده است.
ملأ زمان الدین، فرماندار شهرستان چهاه آب نیز در این خصوص گفت: تمامی قربانیان این حادثه کارگران معدن طلا هستند. این حادثه زمانی رخ داد که خودرو حامل آنها از مرکز این شهرستان به منطقه «معدن زرشویی» در حال حرکت بود و از مسیر جاده خارج شد. سرعت زیاد و بی احتیاطی راننده باعث این حادثه مرگبار شد.
وضعیت مجروحان این رویداد که به بیمارستان مرکزی تخار منتقل شده اند وخیم گزارش شده است.
یکی از بزرگترین معادن طلای افغانستان در شهرستان چاهآب ولایت تخار واقع شده است و روزانه صدها نفر در این معدن کار میکنند.
نظر شما