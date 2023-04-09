درگیری در «زرنج» افغانستان پس از ۸ ساعت پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، درگیری میان نیروهای طالبان و افراد مسلح در اطراف شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در افغانستان پس از گذشت ۸ ساعت پایان یافت.

این درگیری از ۵ صبح امروز آغاز و تا ساعت ۱۳ به وقت محلی در منطقه سید آباد شهر زرنج ادامه داشت.

تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این درگیری که در یک محل مسکونی رخ داد، جزئیات دقیقی منتشر نشده؛ اما گفته می‌ شود که طالبان در جریان این درگیری یک مرد و ۲ زن از بستگان افراد مسلح را بازداشت کرده‌ است.

به گزارش جمهور، یک زن و یک کودک زخمی از محل این درگیری بیرون آورده شدند. در این درگیری ۲ طرف علاوه بر استفاده از مواد منفجره، از سلاح‌ های سبک و سنگین نیز استفاده کردند.

با این وجود، طالبان نیز گفته است که نیروهای این گروه به مخفیگاه داعش حمله کرده که در نتیجه ۲ عضو داعش کشته و یک تن دیگر بازداشت شده‌ است.

این در حالی‌ است که هفته گذشته نیز در منطقه معصوم آباد شهر زرنج، نیروهای طالبان با افراد مسلحی که داعشی خوانده شدند، درگیری شدیدی داشتند.

در آن درگیری نیز ۲۱ جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده بودند.