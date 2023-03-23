حجت الاسلام حسین میرزایی در گفت و گو بار خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال و تبریک بهار قرآن و بهار طبیعت اظهار داشت: در صورتی که تورم مهار نشود، رشد تولید به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد و رهبر معظم انقلاب خردمندانه این شعار را انتخاب و نسخه شفابخشی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور طراحی کردند.

وی افزود: تورم معلول علت‌هایی است و مهار آن معلول حل و فصل کردن آن علت‌هاست و یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل ایجاد تورم که به آن کمتر توجه شده، ماهیت پول است.

تدابیری برای کسری بودجه و درآمدها

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: زمانی که پول، اعتباری و بدون هیچ پشتوانه‌ای و وابسته به اراده چند نفر از سیاسیون باشد که این پول را خلق و چاپ کنند، در این صورت هر تضمینی قرار دادید با مواجهه مشکلات نیز دوباره باعث خوشبختی خود و ناخوشایندی برای سایرین می‌شوند؛ بنابراین یکی از راه‌های اصلی مهار تورم تغییر ماهیت پول است.

وی افزود: کسری بودجه دولت مسئله دیگری است که باید تصمیمات درستی در حوزه حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، بیمه تأمین اجتماعی، بازنشستگی‌ها و … گرفته شود و نیاز به تدبیرتازه‌ای است و علاوه بر این، درآمدهای دولت مانند چاپ پول و نشر اوراق به اصطلاح مالی اگر به سمت بهینه شدن حرکت نکند، اگر دولت نتواند اوراق مالی را بپردازد، بانک مرکزی مجبور به خرید و افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

بانک‌های خصوصی باید تعطیل شوند

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به بانک‌های خصوصی و دولتی، تصریح کرد: به صراحت عرض می‌کنم که بانک‌های خصوصی باید تعطیل شوند و یکی از عوامل مهم ضریب‌دهی به نقدینگی موجود در کشور بانک‌های خصوصی است و بانک‌های دولتی نیز باید نرخ سپردگی آنها بسیار بیشتر از این میزان موجود باشد تا بتوانند حجم نقدینگی را کاهش دهند.

وی تعادل و توازن بین حجم نقدینگی کشور و بازار کالا و خدمات را ضروری دانست و گفت: برای این موضوع باید تعریف درستی انجام شود و این تعادل و تناسخ حفظ شود.

کنترل دلالی‌های بی‌ثمر و محتکران

نماینده مردم اصفهان در مجلس دلالی‌های بی‌ثمر و بی‌اثر را برای مردم از دیگر عوامل تورم عنوان کرد و گفت: در واقع دلالی‌هایی که ارزش افزوده بر روی کالا ندارد باعث می‌شود سرعت گردش پول در کشور افزایش پدا کند و به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر دارد و باید نظامی را تعریف کرد که پول‌های هنگفت در اختیار اراده‌های واحد و محدود وارد بازار و قیمت کالاهای مشخصی را افزایش و در اثر همبستگی قیمت‌ها بر روی سایر بازارها تأثیر بگذارد و همه قیمت‌ها را افزایش دهد و باید میزان مبادلات پولی در مبدا و مقصد کنترل شود.

وی کنترل بر روی محتکران کالاها و ارز ترجیحی که باعث تورم و افزایش نقدینگی می‌شود را از دیگر موارد برشمرد و گفت: باید در یک بسته سیاستی و اقتصادی همه ابعاد را در نظر بگیرند تا مهار تورم رخ دهد.

حضور عموم مردم پس از انجام وظیفه مسئولان برای تحقق شعار سال

حجت الاسلام میرزایی با اشاره به تأثیر صدا و سیما در فرهنگ‌سازی برای تحقق شعار سال، گفت: بخشی از کارهایی که توسط عموم مردم اتفاق بیافتد نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که از طریق افراد تریبون‌دار و افکار عمومی، تأثیرات و منطق و تحلیل آنها برای مردم بازگو شود و تغییر و تحولات رخ دهد.

وی خاطر نشان کرد: البته برخی از کارها در اختیار عموم مردم نیست و باید مسئولان به میدان آیند و باعث نشود که از مسئولیت خود شانه خالی کنند، فرمایشات رهبر معظم انقلاب ضمن اینکه برای به میدان کشاندن عموم برای تحول لازم است اما به این معنا نیست که همه کارها به مردم سپرده شود و بی‌تدبیری و عیوب موجود را از سوی مدیران نادیده بگیرند.