مجتبی شاهمرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد زیست محیطی همنفس که به مدت پنج روز از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ شب برگزار می‌شود از سه روز پیش آغاز شده و به رویداد ساعت جهانی ساعت زمین در روز شنبه پنجم فروردین ماه در پارک طبیعی ناژوان ختم می‌شود.

وی اضافه کرد: همنفس روایت جنگ خیر و شر و هم‌زیستی انسان و طبیعت است که توسط عروسک‌های نوری شب‌ها در پارک ناژوان برگزار می‌شود و از همشهریان دعوت می‌شود فردا شب برای تماشای این برنامه و شرکت در رویداد ساعت زمین شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت زمین یک رویداد سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت است که طی آن خانواده‌ها و کسب و کارها با خاموش کردن چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی غیر ضروری به مدت یک ساعت اثرات تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف محتاطانه انرژی را در جهان به یاد می‌آورد.

میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس چراغ‌های منزلشان و همه وسایل الکترونیکی را خاموش می‌کنند تا به زمین دست دوستی بدهند؛ انسان‌ها تنها موجودات هستند که سرنوشت کره زمین را تحت تأثیر فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و با این حرکت نمادین می‌توان حتی برای چند دقیقه، بشر به خود ثابت کند که با تمام قدرت و تسلطی که بر زمین دارد، همچنان مدیون منابع آن است.

رویداد ساعت زمین فردا شنبه ۲۵ مارس برابر با پنجم فروردین ماه از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی در اصفهان برگزار می‌شود.

شعار رویداد جهانی ساعت زمین در سال ۲۰۲۳ ( Switch off, Give an hour for earth) یا (خاموش کنید، یک ساعت برای زمین وقت بگذارید) ، است.