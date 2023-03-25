۱۴ نفر در آذربایجان غربی در تصادفات نوروزی فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم ظهر شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: ۱۴ نفر از هموطنانمان در اثر تصادفات رانندگی در جاده‌های مواصلاتی استان در تعطیلات نوروز جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات جاده‌ای استان با ۱۷ درصد مربوط به محور ارومیه- سلماس است، اظهار کرد: متأسفانه رتبه پنجم کشور در میانگین سرعت را بین ۳۱ استان کشور داریم و این رقم ۱۲ کیلومتر بر ساعت بیشتر از میانگین کشوری است.

پناهی مقدم با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در استان در راستای کاهش تصادفات و تلفات سوانح جاده‌ای در کنار افزایش سفرهای نوروزی گفت: در دور اول سفرها به این مهم دست یافتیم و میزان تلفات جانی حوادث رانندگی ۱۸ درصد کاهش یافت.

وی افزود: این اتفاق مهم، در کنار افزایش ۲۶ درصدی تردد در جاده‌ها و ۱۷ درصدی ورود و خروج مسافران در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار ارزشمند است.