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۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۴۱

استقلالی ها راست می گویند!

درویش در پاسخ به «مهر»: گل‌محمدی فصل بعد هم سرمربی پرسپولیس است

درویش در پاسخ به «مهر»: گل‌محمدی فصل بعد هم سرمربی پرسپولیس است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به مهر تاکید کرد که یحیی گل محمدی سرمربی فصل آینده سرخپوشان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش بعد از پیروزی ۳ بر صفر پرسپولیس برابر ملوان گفت: به جز این که بردند بازی بسیار خوبی را از خود نشان دادند. بازیکنان مصدوم ما برگشته اند و شرایط خیلی بهتر از گذشته شده است.

وی در مورد مجوز حرفه ای باشگاه پرسپولیس گفت: ما در این دو ماه اخیر فعالیت های بسیار شدیدی داشتیم و مشغول بارگذاری و تنظیم این اسناد بودند. مشکلات مالی و بدهی هایی داشتیم که از گذشته مانده بود. برای این که یکی از اینها را پیدا کنیم که ۱۰ سال پیش فوت کرده بودند با وکیل او رتباط گرفتیم و مشکلات را حل کردیم.

درویش در مورد اظهارات استقلالی ها علیه سرخپوشان گفت: استقلالی ها راست می گویند. پرسنل ما تا سه و چهار صبح کار می کردند و این حمایت است. طبیعی است که تیم ما باید موفق باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که گل محمدی فصل آینده هم سرمربی پرسپولیس است گفت: طبیعتا چون ایشان قرارداد دارند فصل بعد هم سرمربی پرسپولیس خواهد بود.

کد مطلب 5748473

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