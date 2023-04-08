به گزارش خبرنگار مهر، محسن زارعی رئیس سنجش و پایش آموزشوپرورش در یک برنامه تلویزیونی اظهارداشت: بازنگری و رسیدگی به اعتراضات از امروز آغاز شد و مدت زمان آن بستگی به نوع اعتراض صورت گرفته دارد.
زارعی بیان داشت: رسیدگی به اعتراض درباره مدرک سریعتر از رسیدگی اعتراض به نحوه رسیدگی صورت میگیرد.
وی افزود: به طور کلی دسته بندی اعتراضات معلمان متفاوت است، بهطوری که بعضی نسبت به رتبه خود و بعضی هم نسبت به نحوه رسیدگی اعتراض دارند. برخی همکاران هم میگویند بخشی از مستندات را نتوانسته اند بارگذاری کنند.
زارعی خاطر نشان کرد: پس از آنکه به اعتراضات افراد توسط هیئت ممیزه رسیدگی میشود؛ رتبه استحقاقی تعیین میشود. از تاریخ تعیین استحقاق به فرد ثبت میشود رتبه استحقاقی تعلق میگیرد. رتبه پیش از استحقاق همان رتبهای است که تاکنون برای وی ثبت شده و کسی که به رتبه خود اعتراض دارد اعتراض خود را طبق ماده ۱۴ اعلام میکند.
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