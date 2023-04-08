دستگیری متجاوزانی که «گَوَن های» پلاک«آرو»دماوند را نابود میکردند

حسن شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر حفاظت شبانه روزی از عرصه‌های منابع طبیعی از توقف عملیات تجاوز شبانه به عرصه‌های ملی در پلاک «آرو» شهرستان دماوند خبر داد.

شکری گفت: طی هماهنگی مقام قضائی، مأمورین یگان حفاظت شهرستان دماوند با همکاری پاسگاه انتظامی «جابان»، اقدام به دستگیری متجاوزان به اراضی ملی پلاک «آرو» این شهرستان کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند اظهار داشت: این متجاوزان شبانه و به صورت مخفیانه با بکارگیری دستگاه تراکتور مبادرت به شخم و شیار و از بین بردن پوشش گیاهی ممنوع القطع گون در پلاک «آرو» شهرستان دماوند می‌کردند که توسط مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی این شهرستان با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی «جابان» دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.