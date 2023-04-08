  1. استانها
  2. تهران
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۵۵

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند:

دستگیری متجاوزانی که «گَوَن های» پلاک«آرو»دماوند را نابود میکردند

دستگیری متجاوزانی که «گَوَن های» پلاک«آرو»دماوند را نابود میکردند

دماوند- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند از توقف عملیات تجاوز شبانه به عرصه‌های ملی در پلاک «آرو» خبر داد و گفت: این متجاوزان، مخفیانه پوشش گیاهی ممنوع القطع«گَون»را نابود می کردند.

حسن شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر حفاظت شبانه روزی از عرصه‌های منابع طبیعی از توقف عملیات تجاوز شبانه به عرصه‌های ملی در پلاک «آرو» شهرستان دماوند خبر داد.

شکری گفت: طی هماهنگی مقام قضائی، مأمورین یگان حفاظت شهرستان دماوند با همکاری پاسگاه انتظامی «جابان»، اقدام به دستگیری متجاوزان به اراضی ملی پلاک «آرو» این شهرستان کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند اظهار داشت: این متجاوزان شبانه و به صورت مخفیانه با بکارگیری دستگاه تراکتور مبادرت به شخم و شیار و از بین بردن پوشش گیاهی ممنوع القطع گون در پلاک «آرو» شهرستان دماوند می‌کردند که توسط مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی این شهرستان با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی «جابان» دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

کد مطلب 5749206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها