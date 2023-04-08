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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

مدیرکل آمار و مهندسی اطلاعات بیمه سلامت عنوان کرد؛

چه تعداد نسخه الکترونیکی در تعطیلات عید تجویز شده است

چه تعداد نسخه الکترونیکی در تعطیلات عید تجویز شده است

مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، از تجویز ۱۰۰ تا ۲۴۶ هزار نسخه الکترونیکی از اول تا پنجم فروردین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حبیبیان، در خصوص میزان نسخه تجویزی الکترونیکی در بازه زمانی تعطیلات سال جدید، گفت: در ایام عادی غیر از تعطیلات، روزانه ۴۰۰ هزار نسخه الکترونیکی تجویز می‌شود، اما در ایام تعطیلات نوروز این میزان به ۱۰۰ تا ۲۴۰ هزار نسخه الکترونیکی روزانه کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران افزود: از اول تا پنجم فروردین میزان نسخه الکترونیکی تجویزی از ۱۰۰ هزار تا ۲۴۶ هزار در روز پنجم رسیده است، ضمن اینکه نسخ تجویزی توسط تمامی پزشکان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد عمومی و متخصص بوده است. همچنین در روز چهاردهم میزان نسخ به حالت عادی یعنی ۴۰۰ هزار بازگشته است.

وی تصریح کرد: این میزان نسخ تجویزی برای بیماران سرپایی است.

حبیبیان تاکید کرد: در ایام تعطیلات نوروز بیشترین نسخه تجویزی در استان خراسان رضوی با ۲۹۳ هزار نسخه ثبت شده و به دنبال آن بیشترین میزان به ترتیب مربوط به استان‌های فارس و اصفهان است.

مدیر کل آمار و مهندسی اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در ایام تعطیلات نوروز حدود ۲ میلیون نسخه الکترونیکی مربوط به دارو ثبت شده است که بیشترین آن در استان خراسان رضوی بوده که حدود ۲۰۰ هزار نسخه است. همچنین استان‌های فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 5749260
حبیب احسنی پور

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