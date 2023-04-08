هوای اصفهان در ۶ منطقه پاک است/ شاخص ۵۹

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز شنبه نوزدهم فروردین ماه بر اساس داده‌های دریافتی ۱۴ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۵۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی افزود: امروز شاخص هوا در ایستگاه رهنان با ۶۴، میدان انقلاب با ۶۳، سپاهان شهر با ۵۵ و محله ولدان (ایستگاه پایش ورزشگاه میثاق) با ۵۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.

وی با اشاره به ایستگاه پایش هوا در بولوار کاوه، ادامه داد: شاخص هوا همچنین در ایستگاه پایش میدان ۲۵ آبان (شهید باهنر) با ۴۹، دانشگاه صنعتی با ۴۵، محله کردآباد با ۴۳، خیابان فیض با ۴۲، خیابان فرشادی با ۴۱ و خیابان میرزا طاهر با ۳۱ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این کلان‌شهر از ابتدای فروردین تاکنون طی ۱۹ روز، ۱۱ روز هوای پاک و هشت روز هوای قابل قبول داشته است.

شاخص هوا در ایستگاه‌های پایش شهرداری اصفهان- ۱۹ فروردین

به گزارش مهر، سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۸۲، خیابان پروین با ۹۳ و رودکی با ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با ۱۱۱ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وضعیت هوای امروز سجزی با ۱۱۱ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با ۵۹ و شاهین شهر با ۶۱ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و ایستگاه‌های پایش هوا در سایر شهرها از جمله نجف‌آباد، کاشان، زرین‌شهر، خمینی شهر و منطقه صنعتی دولت آباد و سجزی قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، امروز وزش باد به نسبت شدید تا شدید پدیده غالب استان بوده که در نواحی مستعد شمال و شرق استان با خیزش گردوخاک همراه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.