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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

وضعیت کرونایی دو شهرستان در کهگیلویه و بویراحمد نارنجی شد

وضعیت کرونایی دو شهرستان در کهگیلویه و بویراحمد نارنجی شد

یاسوج_ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: وضعیت کرونایی دو شهرستان در کهگیلویه و بویراحمد نارنجی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاودان سیرت پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: بر اساس آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی استان تا روز ۱۹ فروردین ماه، شهرستان‌های باشت و کهگیلویه در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفتند.

وی ابراز داشت: همچنین شهرستان‌های بویراحمد و دنا وضعیت زرد کرونایی را تجربه کردند.

جاودان سیرت با اشاره به اینکه پنج شهرستان در کهگیلویه و بویراحمد همچنان وضعیت آبی کرونایی دارد، اظهار کرد: وضعیت کرونا در شهرستان‌های بهمئی، چرام، گچساران، لنده و مارگون آبی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حال حاضر هیچ شهرستانی با وضعیت قرمز در استان نداریم.

کد مطلب 5749369

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