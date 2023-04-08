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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

امام جمعه سیراف:

مراسم روز معلم در شهرستان کنگان باشکوه برگزار شود

مراسم روز معلم در شهرستان کنگان باشکوه برگزار شود

بوشهر- امام جمعه سیراف گفت: مراسم روز معلم در شهرستان کنگان باشکوه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خودسازی و تهذیب نفس است.

وی با تاکید بر اینکه از این روزها و شب‌ها که به فراموش پیامبر اسلام افضل ایام و افضل لیالی هست بهترین استفاده کنید افزود: شب قدر را در پیش داریم که شب استغفار است.

امام جمعه سیراف بیان کرد: امروز معلمان ما با تلاش در تعلیم و تعلم و تربیت دانش آموزان پیش قدم هستند و جامعه فرهنگی ما همیشه در جامعه مورد احترام بوده و هست و مردم خدمات شایسته معلمان فراموش نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه از معلم باید بهترین تقدیرها شود و روز معلم در شهرستان باشکوه برگزار شود تصریح کرد: تقدیر و تشکر از معلمان یک فرهنگ غنی اسلامی است.

عاشوری با بیان اینکه معلمان مانند ستارگان در جامعه می‌درخشد و به جامعه روشنایی می‌دهند اضافه کرد: از همه معلمان و جامعه فرهنگی ریاست آموزش و پرورش شهرستان کنگان تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه مسئولان برای روز معلم برنامه ریزی می‌کنند نشان از این است که قدر معلمان را می‌دانند.

کد مطلب 5749453

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