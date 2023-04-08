تخصیص ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای بزرگراه سربند – مشگین شهر

محبوب حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اواسط سال ۱۴۰۰ پیگیر تخصیص منابع از محل ماده ۵۶ و بانک عامل بودیم تا در نهایت بعد از گذشت ماه‌ها و پیگیری‌های استاندار اردبیل، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نماینده مردم شهرستان پارس آباد در مجلس شورای اسلامی و اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل این موضوع به نتیجه رسید تا شاهد تخصیص منابع از محل ماده ۵۶ برای بزرگراه سربند به مشگین‌شهر باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خاطرنشان کرد: روز گذشته قسط اول این منابع به میزان ۱۰۵ میلیارد تومان برای بزرگراه سربند به مشگین‌شهر اختصاص یافت و امیدواریم در ماه‌های آینده مابقی اعتبار از محل مذکور به مبلغ ۴۵ میلیارد تومان تخصیص یافته و به پروژه تزریق شود.

حیدری افزود: با تخصیص این منابع و همچنین ۷۰ میلیارد تومانی که دولت از محل ردیف‌های ملی اختصاص می‌دهد امیدواریم با تأمین منابع مالی، همراهی پیمانکار پروژه و تلاش همکاران راه و شهرسازی در سال جاری با اولویت ۲۰ کیلومتر اول از بزرگراه سربند – مشگین‌شهر که مسیر پر ترافیک و پرحادثه است هر چه سریع‌تر تکمیل و به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در محور مشگین‌شهر – اهر نیز توسعه ۱۰ کیلومتر بزرگراه با انتخاب پیمانکار آغاز شده و به رغم بدهی ۳۵ میلیارد تومانی به پیمانکار در بزرگراه سه راهی صحرا – رضی – گرمی در این مسیر کار نهایی در حال انجام است.

حیدری ادامه داد: ۵ کیلومتر بزرگراه ورودی شهر گرمی افتتاح شده و ۱۵ کیلومتر محور گرمی – اردبیل نیز با انتخاب پیمانکار در مرحله انجام است.

وی فعال بودن بزرگراه گرمی به بیله سوار با تلاش مؤسسه عاشورا را یادآور شد و بیان کرد: راه اصلی انگوت به مشگین‌شهر و پارس آباد نیز به رغم ۲۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکار در مراحل اجراست.