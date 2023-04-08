گروه جهادی شهدای سلامت به کمک نیازمندان دشتستان شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسماعیلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور یاری رسانی و توجه به اقشار آسیب پذیر، گروه جهادی شهدای سلامت مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) اقدام به توزیع مرغ منجمد بین نیازمندان کرد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی بوشهر گفت: یکی از اولویت‌های گروه جهادی شهدای سلامت درمان تأمین اجتماعی استان، حمایت و پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت در نقاط مختلف استان می‌باشد و بر همین اساس برپایی اردوی جهادی درمانی و توزیع کمک‌های معیشتی در دستور کار این گروه جهادی قرار دارد.

مسئول گروه جهادی شهدای سلامت مدیریت درمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: گروه جهادی شهدای سلامت در تلاش است با کمک سایر گروه‌های جهادی در سطح استان در ارائه خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار استان گام مهم و اساسی بردارد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال گذشته گروه جهادی شهدای سلامت در چندین نوبت با برپایی اردوهای درمانی و توزیع بسته‌های غذایی به کمک نیازمندان شتافته است.