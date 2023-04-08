برد پرگل پرسپولیس مقابل حریف استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسپولیس امروز ظهر در ورزشگاه کاظمی در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم هوادار رفت و در پایان با گل‌های سیامک نعمتی، لئاندرو پریرا و محمدحسین محمودی به پیروزی سه بر صفر رسید.

* در دقیقه ۳۰، حمله پرسپولیس از جناح راست با سانتر روی دروازه همراه شد که توپ برگشتی را سیامک نعمتی با یک شوت محکم به گل اول بازی تبدیل کرد.

* در دقیقه ۵۵، ضدحمله سریع سرخپوشان با پیشروی خوب عالیشاه همراه شد که پاس او در موقعیت تک به تک به پریرا رسید و مهاجم برزیلی گل دوم پرسپولیس را با یک بغل پای دقیق به ثمر رساند.

* در دقیقه ۸۵، پرسپولیس باز هم روی ضدحمله به گل رسید. این بار بازیکنان جوان تیم که در دقایق پایانی به میدان آمده بودند موقعیت‌سازی کردند و در نهایت محمد حسین محمودی با یک شوت فنی زیبا از پشت محوطه گل سوم پرسپولیس را وارد دروازه هوادار کرد.

* پرسپولیس در این بازی از بازیکنانی که در ترکیب اصلی بازی مقابل ملوان نبودند و همچنین بازیکنان امید خود استفاده کرد.

سایر بازیکنان نیز به کار با وزنه و سپس کار با توپ پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوادار در حالی امروز به مصاف پرسپولیس رفت که شنبه هفته آینده باید مقابل استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال بازی کند.