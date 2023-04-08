طرح هادی در ۵۱ درصد روستاهای آذربایجان شرقی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله سروری به مناسبت ۲۱ فروردین سالگرد تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: ۶۹ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان ثبت نام کرده‌اند و تاکنون ۹ هزار نفر از آن‌ها واجد صلاحیت شناخته شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بنیاد مسکن وظیفه ساخت و تعیین تکلیف طرح نهضت ملی مسکن را در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر برعهده دارد.

وی ادامه داد: زمین برای ساخت تعداد ۳ هزار و ۸۰۰ واحد تامین و یک هزار و ۸۲۵ واحد از آن تعیین تکلیف شده است.

سروری گفت: ۲ هزار و ۷۵۴ روستا در آذربایجان شرقی وجود دارد که از این تعداد ۲۰۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار است و تمامی آن‌ها نقشه برداری و مطالعه شده و ۱۰۲۰ روستا طرح هادی توسعه دارند و هر ۱۰ سال یک بار این طرح‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی افزود: ۳۰۵ هزار مسکن روستایی در استان داریم که نیمی از آنها مقاوم سازی شده اند و کاهش قابل توجه تلفات جانی زلزله‌ها در روستاها نشان از توفیق نظام در این حوزه دارد.

وی پاسخگویی به ۳۵ هزار و ۴۱۷ استعلام و مراجعه روستاییان، صدور هفت هزار و ۸۲۷ سند روستایی و یک هزار ۷۳۴ سند شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را از اقدامات این بنیاد در سال گذشته اعلام کرد و یادآور شد: از زمان تاسیس این بنیاد تاکنون حدود ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ جلد سند روستایی و حدود ۳۳ هزار جلد سند مالکیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هم اکنون در حوزه مسکن شهری، ساخت یک هزار واحد در این استان در حال انجام است، گفت: از زمان تاسیس این بنیاد تاکنون در حوزه مسکن شهری، ۱۴ واحد کتابخانه روستایی، ۹ مجتمع فرهنگی هنری و یک هزار و ۵۶۰ واحد مسکن برای محرومان احداث شده است.

سروری، با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از سوی بنیاد مسکن، افزود: برای این طرح ۶۹ هزار متقاضی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۹ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و برای سه هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان زمین تامین شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون وضعیت یک هزار و ۸۲۵ واحد به صورت تک واحدی یا مجتمع مسکونی تعیین تکلیف شده است و ۲ هزار و ۹۰۰ متقاضی آورده شخصی ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند.