روز قدس تجلی همبستگی مسلمانان با مردم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و بزرگداشت روز جهانی قدس، اظهار کرد: تدبیر حکیمانه امام راحل (ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام «روز قدس»، در سرعت گرفتن روند فروپاشی رژیم اشغالگر صهیونیستی تأثیرگذار بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم راهپیمایی امسال، آخرین راهپیمایی روز قدس و متصل به آزادی فلسطین باشد، افزود: امروز فرهنگ مقاومت و شهادت به بزرگترین کابوس رژیم جعلی اسرائیل تبدیل شده است.

امام پناهی ضمن دعوت از مردم ولایتمدار و عدالت خواه رشت برای حضور گسترده در این مراسم، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به تحقق فرموده امام راحل (ره) «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» و بیان روشن بینانه رهبری معظم مبنی بر «صهیونیست‌ها ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»، نزدیک شده‌ایم.

فرماندار رشت تصریح کرد: امروز با تلاش‌های موفق دولت سیزدهم در بهبود روابط با همسایگان، تجمعات فراگیر اعتراضی در سرزمین‌های اشغالی، افزایش انزجار جهانی از جنایات سازمان‌یافته رژیم کودک کش اسرائیل، این رژیم جعلی در بدترین وضعیت ممکن از ابتدای حضور نامشروع خود در منطقه قرار گرفته است.

امام پناهی با تاکید بر اطلاع‌رسانی دقیق و برنامه ریزی شایسته برگزاری مراسم، اضافه کرد: به امید خداوند و در ادامه حضور حماسی مردم در بیست و دوم بهمن ماه، این بار نیز شاهد شکوه حضور مردم رشت در دفاع از آرمان‌های فلسطین خواهیم بود.

وی روز قدس را تجلی همبستگی و وحدت مسلمانان با مردم فلسطین عنوان کرد و ادامه داد: روز جهانی قدس به تمام مسلمانان و دنیای جهان اسلام تعلق دارد و تمام مردم وظیفه دارند در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین همچون گذشته نشان دهند.