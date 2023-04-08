به گزارش خبرنگار مهر، حامد فتوحی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس ضمن اشاره به شرایط جهان و منطقه، اظهار کرد: امروز اسرائیل در منجلاب سیاستهای خود در حال غرق شدن است تا جایی که حتی ژنرالهای این رژیم صهیونیست صراحتأ به عدم توانایی در روبرویی با ارتش حزب الله اشاره میکنند.
وی با بیان این موضوع که مردم ولایتمدار آبیک در صحنههای مختلف انقلاب حضور پر شور دارند، افزود: تمام ظرفیت و توانمندیهای شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی روز قدس به کار گرفته خواهد شد
فرماندار آبیک عنوان کرد: روز قدس از تدابیر امام راحل در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و نشان دهنده روحیه ظلم ستیزی امام راحل و مردم بود و این نامگذاری موجب شد امروز ملت اسلام دست در دست هم برای آزادی فلسطین و قدس شریف هم صدا شوند.
وی بیان کرد: مردم شریف شهرستان آبیک در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی همواره پشتیبان راه امام راحل و ولایت فقیه بودهاند و در سالی که گذشت این شهرستان بیشترین میزان مشارکت در مناسبتها را در بین شهرستانهای استان داشته است.
فرماندار آبیک، اظهار کرد: نماز عید سعید فطر هم همچون سالهای گذشته با هماهنگی ستاد اقامه نماز عید فطر برگزار خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: راهپیمایی روز قدس در شهر آبیک از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز جمعه ۲۵ فروردین از محل خیابان شهرداری رو به روی حوزه ثارالله آغاز و در ادامه به سمت بلوار آیتالله طالقانی، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان سید ابوتراب موسوی و در انتها به سمت مصلی نماز جمعه آبیک برگزار و با سخنرانی به اقامه نماز جمعه ختم میشود.
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