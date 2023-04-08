۳۰۰ محکوم جرایم غیر عمد در کردستان منتظر کمک خیرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام والمسلمین سید حسین حسینی شنبه شب در مراسم جشن گلریزان و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و بدهکار مالی در سنندج اظهار کرد: سال گذشته به همت خیرین و مردم نوع دوست استان کردستان اتفاقات خوبی در بحث آزادی زندانیان در جشن گلریزان و حتی در طول سال رقم خورد.

وی افزود: سال گذشته از طریق ستاد دیه استان ۲۴۳ نفر با مجموع بدهی ۶۶ میلیارد تومان آزاد شدند که توسط خیرین و گذشت شاکیان از طلب خود، خوشبختانه کار بزرگی صورت گرفت.

رئیس دادگستری استان کردستان بیان کرد: زندانیان دیگری در طول سال توسط خیرین از مجاری غیر از ستاد دیه با همکاران قضائی از طریق ارفاقات قانونی، آزادی مشروط، تعلیق و مرخصی‌های منتهی به پایان اخذ توانستند تعداد دیگری آزاد شوند.

حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: در سال جاری حدود ۳۰۰ محکوم جرایم غیر عمد مالی در استان منتظر کمک‌های مردم و خیرین هستند.

وی عنوان کرد: طبق آیات قرآن اگر حاجت نیازمندی به سمت ما آمد این نعمت الهی است که متوجه ما شده و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اذعان کرد: خداوند گره‌گشای بندگانش است تا زمانی که بندگانش دنبال رفع مشکلات و تنگناهای دیگران باشند.

حجت‌الاسلام حسینی گفت: اجابت کردن دعوت خدا توفیقی است که نصیب ما شده که دعوت اولیه خدا را لبیک گفته و این توفیق ویژه از باب رحمت خداوند است.