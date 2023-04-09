حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه سال گذشته نزدیک به یک میلیارد تومان عملکرد شورای زکات سیریک بوده، اظهارداشت: سال گذشته شورای زکات شهرستان با جمع آوری ۹۰۰ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان در سطح شهرستان همه تعهدات انجام شده در زمینه جمع آوری زکات را محقق کرد.

وی با بیان اینکه معمولاً زکات در سرفصل‌های مختلف از جمله زکات غلات، واجب، مستحبی، فطریه و کفاره جمع‌آوری شده است و در مجموع ۳۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، افزود: مجموع زکات جمع‌آوری شده در سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد آن در بخش کمک به نیازمندان و فقرا و ۱۰ درصد باقیمانده نیز در پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه به صورت ماهانه گزارش جمع‌آوری زکات به سمع و نظر مردم رسانده می شود، و باخیرین، بازاریان و معتمدین شهرستان جلسات شورای زکات این شهرستان برگزار می نمایم، افزود: باید آثار و برکات زکات به مردم گفته شود تا تشویق و توجیه شوند که همه این امور به احیای امر زکات کمک می‌کند و در این زمینه موثر خواهد بود.

وی با تاکید به همکاری همه دستگاه‌ها برای احیای فریضه زکات در جامعه تصریح کرد: برای تحقق این مهم جدا از اینکه ائمه جمعه و جماعات می توانند نقش مهمی در فرهنگ سازی و نهادینه کردن فریضه زکات در بین اقشار مردم داشته باشند، مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم با تقبل یک نفر از محسنین در شهرستان می توانند به ما کمک کنند.

ابراهیمی با اشاره به وجود ۴۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: تعدادی از حامیان و بخشی از کمک‌های صورت گرفته به ایتام و فرزندان محسنین از دیگر شهرستانها و استان های کشور است که کمک‌های خود به صورت ماهانه و یا سالانه ارسال می کنند. و محسنین شهر کوهستک از فعال ترین محسنین شهرستان هستند.

وی با بیان اینکه، در جمع آوری زکات مال آنچنان موفق نبودیم و انتظار می رود که در سال جدید بتونیم در جذب زکات مال موفق باشیم افزود: یکی از دلایل فقر در جامعه عدم پرداخت زکات و صدقات است و یا عدم توزیع نادرست زکات است.