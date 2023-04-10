به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای اثر، نمایش «اپرای شیپور» به نویسندگی و کارگردانی فریدون ولایی از ۲۷ فروردین تا ۲۹ اردیبشهت در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «اپرای شیپور» در فضایی گروتسک روایتگر انسان هایی است که زیر دست قدرتمندان زر و زور به بازی خطرناکی به کار گرفته شده اند. در این نمایش ۲ گروه انسان صلح طلب در جزیره ای به اسم میدل ایسلند روبروی هم قرار می گیرند اما روابط انسانی حاکم آنها را کنار هم قرار می دهد تا اعتراض خود را به بازی دهندگان به نمایش بگذارند ...

در این نمایش خان آقا احمدی، مریم برومند، یاسمن حسینی، امید رهبر، سامان شکیبا، امیرحسین صفاپور، میترا طره، عماد محبی، سونیا معبودی و سعید مقبری به ایفای نقش می پردازند.

سایر عوامل «اپرای شیپور» عبارتند از دستیار کارگردان و مدیر تولید: محمد سیدی زاده، دستیار کارگردان: علی علی همتی، طراح صحنه و لباس: آیدا ولایی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گریم و چهره پردازی: لیلا سرنی زاده، انتخاب موسیقی و جلوه های صوتی: آیتا ولایی و علی علی همتی، مدیر تبلیغات: سعید مقبری، مدیر روابط عمومی: گیتی شاکری، مشاور رسانه: پیام احمدی کاشانی، عکاس: رضا جاویدی، طراح لوگوتایپ: مریم حسینی، طراح مواد تبلیغاتی: فریدون ولایی و سعید مقبری.

نمایش«اپرای شیپور» از ۲۷ فروردین هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن چهارسوی تئاتر شهر به نشانی تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر (عج)، مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.