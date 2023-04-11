مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عبادت، اطاعت و پیروی از فرمان‌های پروردگار است که انسان را به مقام قرب الهی می‌رساند.

ملیحه ملک‌زاده فرد تصریح کرد: تبیین آموزه‌های دینی و تربیتی اسلام و تأثیر آن در زندگی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.

وی گفت: کانون پرورش فکری استان در نظر دارد در راستای تقویت و پرورش حس دینی در بین کودکان و نوجوانان و آشنایی بیشتر مخاطبان خود با فلسفه نیایش و عبادت، با بهره‌گیری از توان ادبی و هنری اعضا و مربیان مراکز، جشنواره «سجاده‌های نور» را برگزار کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با اشاره به اینکه این جشنواره در ۲ گروه سنی کودک (۹ الی ۱۲ سال) و نوجوان (۱۳ الی ۱۷ سال) برگزار می‌شود، افزود: علاقه‌مندان در این گروه‌های سنی می‌توانند آثار خود را در سه بخش معرفی کتاب در قالب فیلم چهار دقیقه‌ای، عکاسی و عکس نگار را تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از طریق هر یک از پیام‌رسان‌های شاد، بله و ایتا به آدرس @kpf_ard با ذکر مشخصات و شماره تماس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

ملک‌زاده فرد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انتخاب موضوع محدودیتی ندارد و تولید آثار می‌تواند در ارتباط با هر یک از اعمال عبادی از جمله اقامه‌ی نماز، حضور در نماز جمعه و جماعت، افطاری، دعا و نیایش شب‌های قدر، شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل یادآور شد: این جشنواره پس از جمع‌آوری آثار و داوری بخش‌های مختلف، نیمه اول خردادماه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.