مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عبادت، اطاعت و پیروی از فرمانهای پروردگار است که انسان را به مقام قرب الهی میرساند.
ملیحه ملکزاده فرد تصریح کرد: تبیین آموزههای دینی و تربیتی اسلام و تأثیر آن در زندگی از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.
وی گفت: کانون پرورش فکری استان در نظر دارد در راستای تقویت و پرورش حس دینی در بین کودکان و نوجوانان و آشنایی بیشتر مخاطبان خود با فلسفه نیایش و عبادت، با بهرهگیری از توان ادبی و هنری اعضا و مربیان مراکز، جشنواره «سجادههای نور» را برگزار کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با اشاره به اینکه این جشنواره در ۲ گروه سنی کودک (۹ الی ۱۲ سال) و نوجوان (۱۳ الی ۱۷ سال) برگزار میشود، افزود: علاقهمندان در این گروههای سنی میتوانند آثار خود را در سه بخش معرفی کتاب در قالب فیلم چهار دقیقهای، عکاسی و عکس نگار را تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از طریق هر یک از پیامرسانهای شاد، بله و ایتا به آدرس @kpf_ard با ذکر مشخصات و شماره تماس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
ملکزاده فرد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انتخاب موضوع محدودیتی ندارد و تولید آثار میتواند در ارتباط با هر یک از اعمال عبادی از جمله اقامهی نماز، حضور در نماز جمعه و جماعت، افطاری، دعا و نیایش شبهای قدر، شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر باشد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل یادآور شد: این جشنواره پس از جمعآوری آثار و داوری بخشهای مختلف، نیمه اول خردادماه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.
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