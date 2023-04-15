رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت در استان مرکزی برگزار می شود

پروین مفتح زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد ملی جوانی جمعیت از ۲۴ اردیبهشت با شعار محوری «سهم من از جوانی ایران» خبر داد و اظهار داشت: برابر ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اهدای جایزه به محورهای خانواده، فعالان رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان صورت می‌پذیرد.

مدیر کل دفتر خانواده و زنان استانداری مرکزی افزود: همچنین برابر این ماده قانونی جایزه ملی جوانی جمعیت به‌عنوان نخستین رویداد ملی در ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه جمعیت کشور شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از این طرح جریان سازی و پایش و ارزیابی عملکرد مراجع مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انتخاب برترین‌ها است، گفت: مهلت ارسال آثار و دستاوردها تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ است و علاقمندان می‌توانند آثار خود را به شماره ۰۹۳۸۷۹۴۴۷۷۴ از طریق پیام رسان ایتا ارسال کنند.

مفتح زاده افزود: همچنین علاقمندان می‌توانند از طریق ایمیل daftarzananmkz@gmial.com و یا مراجعه به دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی آثار را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

مفتح زاده بیان کرد: رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت و همزمان با روز ملی جمعیت برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: از ظرفیت رسانه‌ها و گروه‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی برای فرهنگ سازی در حوزه فرزند آوری و افزایش جمعیت استفاده شود و همه مسئولین مساله جوانی و جمعیت، توجه و تکالیف خود در خصوص حمایت از این مساله را به نحو شایسته اجرا کنند.

مدیر کل دفتر خانواده و زنان استانداری مرکزی، عنوان کرد: با برگزاری رویداد جایزه جوانی جمعیت در استان مرکزی و به کارگیری تمامی پتانسیل‌های مرتبط، می‌توانیم در موضوع توجه به رویکرد ازدواج، فرزند آوری و تحکیم خانواده تأثیرگذار باشیم.