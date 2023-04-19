محسن پیرهادی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن بستر مشارکت حداکثری و رقابتی پویا و سالم در کارزار انتخاباتی ۱۴۰۲، گفت: در حالی که دشمن برای القای یأس و نارضایتی در جامعه و بین مردم در تلاش است، این تصور که بی رمق کردن انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات به معنی پیام سیاسی به حاکمیت است، اشتباه بزرگی است.

نماینده مردم تهران با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری، افزود: همان طور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام تاکید کردند، انتخابات می‌تواند مظهر قدرت ملی باشد و هر چه ضعیف شویم تهاجم و فشار دشمنان بیشتر می‌شود. بنابراین باید قوی شویم که یکی از ابزارهای مهم قدرت، انتخابات است. بر همین اساس ایشان خواستار اتخاذ راهبرد «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» از سوی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات شدند.

شایعه هدایت آرای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان از کجا آمد؟

وی با بیان اینکه متأسفانه جمعی از سیاسیون و گروه‌های سیاسی و هوادارانشان تصور می‌کنند که عدم شرکت در انتخابات، انتقال یک پیام سیاسی _ اجتماعی به رقبای سیاسی و بعضاً حاکمیت است که از طریق آن می‌توانند جایگاهشان را در عرصه سیاست داخلی به رخ بکشند، گفت: حضور مردم پای صندوق‌های رأی با استقلال و هویت کشور ارتباط دارد، چرا که قدرت هر نظام سیاسی از سرمایه‌ی اجتماعی آن متأثر می‌شود.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ادامه داد: متأسفانه در انتخابات گذشته برخی گروه‌های سیاسی ناکام در انتخابات، این شایعه را در کف جامعه مطرح کردند که برخی دست‌اندرکاران انتخابات از جمله شورای نگهبان تلاش دارند آرا را در یک فرمت و خروجی مشخص هدایت کنند و با طرح چنین مباحثی سعی در تحت تأثیر قرار دادن مشارکت انتخاباتی مردم دارند، اما شایعه سازان به این سوال پاسخ نداده اند که اگر عزم نظام برگزاری انتخابات سالم و مردمی نبوده، چرا ۳۲ سال از ۴۵ سال گذشته، در پی برگزاری انتخابات، دولت‌هایی بر سر کار آمدند که از نظر سیاسی با شایعه سازان قرابت فکری و سیاسی بیشتری دارند؟

وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را در آستانه انتخابات غربالگری کند

پیرهادی با تاکید بر ضرورت حفظ بی طرفی از سوی دست‌اندرکاران انتخاباتی و پاسداری از حق داوطلبان در انتخابات مجلس، افزود: وزارت کشور باید صیانت از انتخابات اسفند ماه را همین حالا شروع کند و مطالبه گر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور از استانداران و فرمانداران باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کشور باید غربالگری دقیقی در این حوزه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام دهد و اگر به این نتیجه رسید که مسئولی در برگزاری انتخابات نمی‌تواند اصل بی طرفی و امانتداری را رعایت کند، باید بدون تعارف نسبت به جابجایی و تغییر این افراد اقدام کند.

پالس بی‌رمقی انتخابات اسفند ماه به خارج از کشور چیست؟

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی در انتخابات با کاهش فشارهای بین‌المللی ارتباط مستقیم دارد، یادآور شد: هر زمان که اختلافی در داخل کشور شکل می‌گیرد، بر مذاکرات در سطح بین الملل که برای پیگیری مطالبات و حقوق کشور در جریان بوده اثر می‌گذارد و مذاکرات را تعلیق یا متوقف می‌کند چرا که آنها تصور می‌کنند با بروز برخی اختلافات داخلی یا بی رمقی مشارکت مردم در عرصه انتخابات، نظام در سیاست داخلی تضعیف شده و آنها می‌توانند امتیاز بگیرند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس افزود: عدم مشارکت حداکثری در انتخابات، همواره این پالس را به کشورهای معارض داده که با افزایش فشارهای سیاسی می‌توانند منافعشان را که در تعارض با منافع ملی و تمامیت ارضی کشورمان است، دنبال کنند.

پیرهادی با تاکید بر اینکه بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در کارزار اسفند ماه باید دغدغه اصلی دست‌اندرکاران انتخابات باشد، افزود: برگزاری انتخابات باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم پاسخی محکم به کارشکنی‌های بدخواهان کشور است و همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات از وزارت کشور و شورای نگهبان و زیرمجموعه‌های نظارتی و اجرایی آنان و همچنین رسانه ملی با توجه به توصیه رهبر انقلاب باید بستر را برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور فراهم آورند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: خروجی صندوقهای رأی در ۴ دهه گذشته همواره بهترین پاسخ به سیاه‌نمایان و معاندان بوده است.