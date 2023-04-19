به گزارش خبرنگار مهر، الیاس ممیپور شامگاه سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر گفت: اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در سال ۱۴۰۲ با موضوع شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» برگزار میشود و به منظور تحقق شعار سال دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آماده دریافت اقدامات و پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نهادها است.
وی افزود: ویژه برنامه روز شهرستان اهر به دلیل تقارن با عید سعید فطر، به ششم اردیبهشتماه موکول شد.
ممی پور ادامه داد: طبق مصوبه جلسات سال گذشته شورای فرهنگ عمومی؛ امسال برخی از جلسات این شورا در روستاها و بخشها برگزار شود در این راستا پیشنهاد میکنیم تا جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی در روستای جوبند با موضوع بررسی جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی و هنری شهرستان اهر برگزار شود.
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