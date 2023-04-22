۱۰۰میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ایلام اختصاص یافت

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش پزشکی استان ایلام نیازمند توجه ویژه است و با رایزنی با وزیر بهداشت به تازگی امکانات و تجهیزات خوبی به استان اختصاص یافته است.
وی از آغاز مطالعات طرح توجیهی بیمارستان شهرستان سیروان خبر داد و گفت: بیمارستان سوانح در استان برای نخستین بار احداث میشود.
نماینده مردم ایلام از اخذ مجوز احداث داروخانه دولتی برای بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد و عنوان کرد: دستور ایجاد مرکز رادیوتراپی در استان اخذ شده است.
وی از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان و همچنین تامین اعتبار احداث بیمارستان ملکشاهی از طریق بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت خبر داد و تصریح کرد: مرکز ام آر آی جدید در استان ایحاد میشود.
وی از احداث زایشگاه در شهرستان هلیلان خبر داد و گفت: ایجاد مرکز درمانی بیمار بستر در شهرستانهای چوار و چرداول نیز به زودی محقق میشود.
بسطامی بیان کرد: ۹ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه ماشین کمکدار به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یافته است.
بسطامی همچنین از موافقت کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور مبنی بر افزایش اعتبار احداث ساختمان هلال در مرز مهران از ۲ به ۶ میلیارد تومان خبر داد.
وی گفت: احداث ساختمان مرکز هلال احمر در شهرستانهای چوار و هلیلان نیز به زودی محقق میشود.
وی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت جهت تکمیل پروژههای نیمه کاره در استان خبر داد.
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