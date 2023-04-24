بیمارستان سوانح در استان ایلام برای نخستین بار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی صبح دوشنبه در دیدار با مجموعه مدیران دانشگاه علوم‌پزشکی استان ایلام از موافقت برای تأمین اعتبار شبانه روزی شدن مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی صیدنظری شهرستان چرداول خبر داد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی خارج از بودجه مصوب دانشگاه به منظور پرداخت مطالبات کارکنان تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: ۵۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل ساختمان نیمه کاره اربعین دانشگاه علوم پزشکی تأمین اعتبار شد.

بسطامی گفت: با توجه به موارد ذکر شده و موافقت وزیر بهداشت با خواسته‌های ارائه شده، مجموعه مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان در این خصوص نشست تخصصی برگزار کنند و چندین طرح مهم با اولویت‌بندی را مشخص تا در نشست بعدی با وزیر بهداشت پیگیری‌های لازم به صورت خاص انجام گیرد

وی گفت: در دیدار اخیر با وزیر بهداشت مسائل و مشکلات حوزه دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح شد که در این راستا وزیر بهداشت نیز دستورات لازم را جهت رفع مسائل و مشکلات مطرح شده را صادر کرد.

وی افزود: در این دیدار وزیر بهداشت با احداث بیمارستان سوانح در استان برای نخستین بار و اخذ مجوز احداث داروخانه دولتی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج موافقت کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از اخذ دستور ایجاد مرکز رادیوتراپی در استان خبر داد و یادآور شد: ۳۰ میلیارد تومان و هم‌چنین تأمین اعتبار احداث لازم از طریق بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت جهت احداث بیمارستان ملکشاهی اختصاص یافته است.