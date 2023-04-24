به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسین سپهوند امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح ناظر چهار که مربوط به طرح عفاف و حجاب در بستر فضای مجازی است، مأموران پلیس فتا استان لرستان با اشراف اطلاعاتی از ابتدای این طرح تاکنون در این خصوص هزار و ۱۳۳ مورد رصد انجام داده‌اند، که ۶۹۳ مورد از آنها که از صفحات وب سایت‌ها، پیج ها و کانال‌هایی که در فضای مجازی اقدام به ترویج بی حجاب می کردند، مسدود شدند.

وی افزود: در ادامه این طرح تعداد ۱۳۳ واحد صنفی و کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی اقدام به کشف حجاب می‌کردند، پس از شناسایی و رصد برای اقدامات قانونی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان معرفی شدند.

رئیس پلیس فتا لرستان، گفت: همچنین در این راستا ۵۳ متخلف احضار که پس از اخذ تعهد به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرگرد سپهوند، عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات پلیس فتا استان لرستان چهار باند در فضای مجازی که اقدام به فعالیت‌های غیراخلاقی و غیرمجاز می‌کردند، پس از شناسایی با هماهنگی قضائی متلاشی و عاملان و دست اندرکاران این باندها به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.