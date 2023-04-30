۲۱۷ کیلوگرم مواد مخدر در استان اردبیل کشف شده است

امیر نوجوان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این میزان مواد مخدر از ۱۲۰ نفر از تهیه و توزیع‌کنندگان مواد در سطح استان اردبیل کشف و ضبط شده تا مبارزه با سوداگران در این حوزه همچنان با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر با رصد اطلاعاتی و همراهی مردم در ارائه گزارش‌های دقیق سعی دارد تا با باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر مبارزه بی‌امانی را داشته باشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: عمده مواد کشف شده در استان مربوط به تریاک و برخی از مواد مخدر صنعتی بوده که با تشکیل پرونده قضائی عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

نوجوان افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر در ۴۰ روز اخیر موفق شده یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را در استان شناسایی و نسبت به انهدام این باند اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۴۱ دستگاه خودرو و چندین دستگاه تلفن همراه از عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر به دست آمده که شاهد توقیف این خودروها بودیم.

نوجوان اضافه کرد: مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعی پلیس با راه‌اندازی دفتر مشاوره با هدف جلوگیری از شیوع اعتیاد در جامعه در خدمت آحاد مردم است تا خانواده‌ها در دام این بلای خانمان‌سوز گرفتار نیایند.

وی بیان کرد: با شناسایی مناطق آلوده به مواد مخدر در استان و رصد دقیقی که در این مناطق پلیس انجام می‌دهد، سعی بر این است تا جلوی تهیه، توزیع و پخش مواد مخدر گرفته شده و حتی عوامل خرد در محلات نیز که اقدام به فروش مواد می‌کردند، با مراقبت‌های لازم دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از هموطنان سالن در استان اردبیل خواست تا به محض مشاهده فعالیت‌های مشکوک باندها و سوداگران مواد مخدر در ارتباط با تهیه و توزیع این مواد افیونی گزارش خود را به پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ اعلام کنند.