پیکر مطهر «حمیدرضا الداغی»، شهید غیرت در مشهد تشییع شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمیدرضا الداغی عصر دوشنبه به سمت حرم مطهر رضوی با حضور جمع کثیری از مردم مشهدمقدس آغاز شد. مردم شهیدپرور مشهد به منظور تشییع پیکر این شهید غیور، مسیر مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی را طی کردند.

«حمیدرضا الداغی» جوان غیرتمند سبزواری برای دفاع از دختران جوان وارد میدان می‌شود و مزاحمان را عقب می‌راند اما دو جوان مزاحم قصد ندارند دست از سر دختران بردارند و هر دو با چاقو به حمیدرضا حمله می‌کنند.

اصابت ۴ ضربه چاقو به پشت سر و دو چاقو به قلبش باز هم مانعی برای دفاع از دختران نمی‌شود؛ او تک و تنها در میدان برای دفاع از ناموس کشورش ایستاده و تا آخرین لحظه مبارزه می‌کند؛ اصابت چاقو مانعی برای خالی کردن میدان نمی‌شود. دو جوان چاقو به دست که ایستادگی و مقاومت او را می‌بینند در نهایت فرار می‌کنند.

اصابت چاقو به قلب جوان خوش غیرت سبزواری و خونریزی توان او را کم کرده و نای ایستادن را از او گرفته است؛ با رسیدن حمیدرضا به بیمارستان، به کما می‌رود و ساعتی بعد خبر شهادتش از طریق دادگستری سبزوار اعلام می‌شود.