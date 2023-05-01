پیکر مطهر «حمیدرضا الداغی»، شهید غیرت در مشهد تشییع شد + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمیدرضا الداغی عصر دوشنبه به سمت حرم مطهر رضوی با حضور جمع کثیری از مردم مشهدمقدس آغاز شد. مردم شهیدپرور مشهد به منظور تشییع پیکر این شهید غیور، مسیر مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی را طی کردند.
«حمیدرضا الداغی» جوان غیرتمند سبزواری برای دفاع از دختران جوان وارد میدان میشود و مزاحمان را عقب میراند اما دو جوان مزاحم قصد ندارند دست از سر دختران بردارند و هر دو با چاقو به حمیدرضا حمله میکنند.
اصابت ۴ ضربه چاقو به پشت سر و دو چاقو به قلبش باز هم مانعی برای دفاع از دختران نمیشود؛ او تک و تنها در میدان برای دفاع از ناموس کشورش ایستاده و تا آخرین لحظه مبارزه میکند؛ اصابت چاقو مانعی برای خالی کردن میدان نمیشود. دو جوان چاقو به دست که ایستادگی و مقاومت او را میبینند در نهایت فرار میکنند.
اصابت چاقو به قلب جوان خوش غیرت سبزواری و خونریزی توان او را کم کرده و نای ایستادن را از او گرفته است؛ با رسیدن حمیدرضا به بیمارستان، به کما میرود و ساعتی بعد خبر شهادتش از طریق دادگستری سبزوار اعلام میشود.
دستور سریع رئیس دادگستری خراسان برای پیگیری
به دنبال انتشار خبر مجروح شدن این آمر به معروف در سبزوار بلافاصله رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به دادگستری سبزوار دستور پیگیری سریع ماجرا و روشن کردن ابعاد حادثه و دستگیری ضاربین در کمترین زمان را صادر میکند.
آفتاب نهمین روز از اردیبهشت ماه در حالا بالا آمدن است که نیروی انتظامی دستبند را بر دستان ضاربین آمربه معروف میزند و ضاربین در کمتر از ۱۰ ساعت به مراجع قانونی و قضائی تحویل میشوند.
با شهادت امر به معروف در بیمارستان سبزوار، این موضوع ابعاد گستردهتری پیدا کرده و انتشار خبر شهادت وی در پاسداری از ناموس کشورش، مرزهای شهرستانی و استانی را میشکند و باعث جریحه دار شدن احساسات مردم آزاده سراسر کشور میشود.
این مراسم با اقامه نماز بر پیکر این شهید والامقام در حرم مطهر رضوی پایان یافت.
پیکر شهید الداغی برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش سبزوار منتقل میشود.
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